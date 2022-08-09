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【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略

財金猛人追蹤 07:18 2022/08/09

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紐約梅隆「環球基建股票收入基金」基金經理James Lydotes在接受《投資理財周刊》專訪時表示，目前市場存在2種憂慮，一是憂慮經濟衰退，二是憂慮高通脹。

「聯儲局加息縮表令經濟活動放慢，多個行業受影響，其中一個大力推動通脹向上的因素是房地產市場。在利率快速向上的情況下，12個月前，傳統的30年美國房屋抵押貸款利率約3%，現在已經升到逼近6%的水平，供樓負擔幾乎升了一倍。」

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此外，他認為通脹壓力也是一大擔憂，當冬天來臨時，電力使用量上升，也將加重消費者負擔，在房地產價格開始疲弱，而通脹壓力仍在的情況下，的確對美國經濟前景蒙上陰影。

不過，在高通脹下，Lydotes仍認為有些行業幾乎不受影響，包括電力、電訊、機場等的基礎建設行業。

「環球基建股票收入基金」資料可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +2

「這些行業具防守性，不受經濟周期影響之餘，還有能力轉嫁通脹成本，因大多數基建，如公用事業、能源管道等公司通常會與客戶簽訂長期合約，並設有通脹轉嫁機制。」

基建行業可轉嫁通脹

他認為，投資基建行業的好處是通常可以提高收入的形式轉嫁通脹，而一般的消費品行業，當成本上升時，企業希望透過加價抵消成本上升壓力，但消費者可能因此而減少消費。

Lydotes表示，看好歐洲與脫碳（Decarbonylation）相關的能源及公用事業基建行業發展......

...

撰文 : 陳紫瑩 投資理財周刊

欄名 : MT專訪

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