【新能源趨勢】富達繆子美 評電動車產業鏈上中下游入市時機

富達國際亞太區股票研究主管繆子美接受《投資理財周刊》專訪時表示，雖然港股短期會面對幾項逆風，但中期業績過後可成為一個好機會，去發掘能能安然渡過經濟下行周期的公司，長遠看好受國策推動的綠色板塊，包括新能源、可再生能源及電動車等。

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繆子美認為，在「碳達峰」及「碳中和」大國策下，太陽能和風電前景較為樂觀，因為按計劃，可再生能源在內地能源使用中的佔比，到2030年有望提升至26%，有助可再生能源長期裝機量的增長。

另外，她亦看好電動車後續發展，指電動車除了具備綠色轉型的主題外，內地在積累技術、擴大規模及資源等方面都已經形成先發優勢。而內地最近延長購置稅減免政策，有助推動今年內地電動汽車的銷售量。

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