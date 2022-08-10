【新能源車趨勢】7月銷售強弱輪轉 券商推薦下一隻新能源車股（附最新汽車銷量比較）（第二版）

中國經濟增長基礎未穩，加上局勢又趨動盪，港股8月開局弱勢。市場續集中少數前景能見度高的板塊，例如銷售表現續佳的新能源汽車股。除人盡皆知的比亞迪 （01211） 外，上周吉利汽車 （00175） 因旗下純電動車品牌銷量報捷，股價反彈15%，後市或續有機遇。

富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊【下一頁】

來到車市傳統淡季的7月，新能源車銷情未有減退迹象。雖然正式數據尚未公布，業內機構之一的乘聯會率先預估，7月全國新能源狹義乘用車批發銷量約56.1萬輛，按年增長約120%，按月也續有增長。

6月起工業和信息化部、農業農村部、商務部、國家能源局決定聯合組織開展新一輪新能源汽車下鄉活動，選擇三四綫城市、縣區舉辦若干場專場、巡展、企業活動。汽車下鄉主要惠及平價車型，令車企受惠程度出現若干變化。

參考7月已公布銷售數據的純電（BEV）、插電式混動（PHEV）新能源汽車品牌，產品綫覆蓋全部價位的比亞迪表現繼續一騎絕塵，但今次三間「造車新勢力」——蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 、理想汽車 （02015） 卻未有緊隨其後，7月銷量增長表現一般，按月更錄跌幅，或因三企車型售價均不低於30萬元（人民幣‧下同），較少受惠汽車下鄉政策。頂替而上的三個品牌是廣汽埃安、哪吒汽車及零跑汽車，三者共通點是主力車型價位落在20萬元以下。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一值得留意的數據，是吉利汽車第一個純電動車品牌——極氪的交付量。極氪目前只有唯一一款車型極氪001，去年出貨量僅6,007台，而今年交付量快速增長，至7月已是去年全年的4倍，意味公司純電動車產能日趨成熟。

極氪001的照片可見：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...