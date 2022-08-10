【派息趨勢】興業證券：公路股提升派息新方向

在港上市的內地公路股，雖然預測股息率在6厘以上，收息股魅力暫時看似未受加息「威脅」，但公路股本業發展進入樽頸，若然全球息率持續上升，派息增長動力便未能追上加息幅度。發展新能源業務，漸成上市內地公路股的發展新方向。

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專訪：富達繆子美 港股無懼三大逆風【下一頁】

中國已完成高速公路建設95%的任務（見圖一），公路營運行業已進入了成熟平穩期，未來國家高速公路建設步伐將明顯放緩。再者，由於新建高速公路每公里的營運成本增加、區域優勢減弱，令新建項目回報下降，因此高速公路營運企業未來在收費公路主業上的資本運作空間逐漸減少。

雖然在去年公路行業收入及純利在去年見高增長，但主因是2020年新冠肺炎疫情爆發帶來的低基數效應（見圖二及圖三）。興業證券觀察高速公路行業公司近年來的營業收入及純利表現情况，在發現排除2020年（疫情全國免收高速公路通行費79 天）、2021年（受到PPP、BOT等項目會計準則對公路股收入影響）：

營業收入方面，2014至2019年高速公路行業上市公司平均營業收入的5年年均複合增長率（CAGR）約為6.6%；

純利方面，2014至2019年5年CAGR約為9.2%。

整體來看，在當前公路股的盈利模式下，車流量隨着社會經濟發展穩步增長，通行費的穩定增長加上成本較為剛性，為公路股帶來穩定的現金流。

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在行業盈利模式為公路股帶來充沛的現金流，而且行業平均經營現金淨額呈上升趨勢（在不考慮2020年疫情免徵通行費的特殊情況）（見圖四），但是主業方面卻嚴重缺乏可供投資的優質項目，因此導致相關公司有較多的手頭資金無處可用，資金效率低下......

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