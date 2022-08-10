【派息趨勢】興業證券：公路股提升派息新方向（第二版）

承本文第一版所言，公路股現金流穩定，並已走出疫情陰霾，但因本業發展空間有限，需要尋找新的業務增長動力，令每股派息有提升能力，在加息周期中保持吸引力。

具公用事業性質的新能源發電業務，在環保帶來增長空間的前提下，有望提穩中有增的現金流。事實上，新能源的概念在21世紀初就已經提出，並不斷地得到重視，而國家也推出了一系列政策來支持新能源企業的發展。在2020年9月22日，習近平總書記在第75屆聯合國大會一般性辯論上宣布：中國二氧化碳排放力爭於2030 年前達到峰值，努力爭取2060年前實現「碳中和」。

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在上述「30·60」目標背景下，中國目前推動「碳達峰」、「碳中和」目標實現的核心舉措之一，在於構建以新能源為主體的新型電力系统。當前，傳統火電（包含燃煤、燃氣等火力發電方式）仍佔中國電力結構中的主要部分（見圖六），其中2021年火電發電电量佔當年全社會用電量的67.9%，同時2019年電力、熱力等生產的碳排放量佔全國排放量的47.4%，因此電力結構清潔化轉型亦可理解為降低化石能源终端消费佔比、提升非化石能源消費比重。

在上述前提下，中國新能源發電量佔全社會用电量的比重持續提升（見圖七），由2011年的1.6%提升至2021年的11.8%，同期新能源裝機佔比由4.6%提升至26.7%。新能源裝機量的增長配合消納能力的提升，推動中國新能源發電量佔比持續提高。關於......

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【第一版刊於08：41】

在港上市的內地公路股，雖然預測股息率在6厘以上，收息股魅力暫時看似未受加息「威脅」，但公路股本業發展進入樽頸，若然全球息率持續上升，派息增長動力便未能追上加息幅度。發展新能源業務，漸成上市內地公路股的發展新方向。

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專訪：富達繆子美 港股無懼三大逆風【下一頁】

中國已完成高速公路建設95%的任務（見圖一），公路營運行業已進入了成熟平穩期，未來國家高速公路建設步伐將明顯放緩。再者，由於新建高速公路每公里的營運成本增加、區域優勢減弱，令新建項目回報下降，因此高速公路營運企業未來在收費公路主業上的資本運作空間逐漸減少。

雖然在去年公路行業收入及純利在去年見高增長，但主因是2020年新冠肺炎疫情爆發帶來的低基數效應（見圖二及圖三）。興業證券觀察高速公路行業公司近年來的營業收入及純利表現情况，在發現排除2020年（疫情全國免收高速公路通行費79 天）、2021年（受到PPP、BOT等項目會計準則對公路股收入影響）：

營業收入方面，2014至2019年高速公路行業上市公司平均營業收入的5年年均複合增長率（CAGR）約為6.6%；

純利方面，2014至2019年5年CAGR約為9.2%。

整體來看，在當前公路股的盈利模式下，車流量隨着社會經濟發展穩步增長，通行費的穩定增長加上成本較為剛性，為公路股帶來穩定的現金流。

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在行業盈利模式為公路股帶來充沛的現金流，而且行業平均經營現金淨額呈上升趨勢（在不考慮2020年疫情免徵通行費的特殊情況）（見圖四），但是主業方面卻嚴重缺乏可供投資的優質項目，因此導致相關公司有較多的手頭資金無處可用，資金效率低下......

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