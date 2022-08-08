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加元阻力1.27

財金專欄 2022/08/08

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油組的每日10萬桶增產，對油價影響確是謂微不足道，但沙特阿拉伯聯同阿聯酋卻警告，如冬季來臨，石油供應緊張，就不排除會大舉增產。此話一出，紐約期油隨即跌破每桶90美元，並拖累加元滙價回落。另外，盡管鮑威

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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