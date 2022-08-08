加元阻力1.27 財金專欄 2022/08/08 分享： 分享： 油組的每日10萬桶增產，對油價影響確是謂微不足道，但沙特阿拉伯聯同阿聯酋卻警告，如冬季來臨，石油供應緊張，就不排除會大舉增產。此話一出，紐約期油隨即跌破每桶90美元，並拖累加元滙價回落。另外，盡管鮑威 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美國經濟具優勢 利好美元 今日 美國經濟具優勢 利好美元 歐元上升阻力1.03美元 今日 歐元上升阻力1.03美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 日圓131至136之間上落 今日 日圓131至136之間上落 澳元長遠目標調升至73美仙 今日 澳元長遠目標調升至73美仙 你可能感興趣 美國經濟具優勢 利好美元 今日 01:00 美國經濟具優勢 利好美元 歐元上升阻力1.03美元 今日 01:00 歐元上升阻力1.03美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 01:00 英鎊1.24美元阻力重 最新專欄文章 美國經濟具優勢 利好美元 今日 美國經濟具優勢 利好美元 紐元支持位62美仙 今日 紐元支持位62美仙 澳元長遠目標調升至73美仙 今日 澳元長遠目標調升至73美仙 日圓131至136之間上落 今日 日圓131至136之間上落 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 美滙指數 美滙 鮑威爾 耶倫 歐元 英鎊 英倫銀行 日圓 澳元 紐元