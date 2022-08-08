美國經濟具優勢 利好美元 財金專欄 2022/08/08 分享： 分享： 美國聯儲局大幅加息，對通脹可帶來多大遏抑作用？本周有初步結論。 盡管面對連續兩季度GDP收縮，聯儲局主席鮑威爾又或是財長耶倫，均始終不承認美國經濟已進入衰退的說法。相反，英倫銀行行長貝利就較能夠接受現實 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元上升阻力1.03美元 今日 歐元上升阻力1.03美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 日圓131至136之間上落 今日 日圓131至136之間上落 澳元長遠目標調升至73美仙 今日 澳元長遠目標調升至73美仙 紐元支持位62美仙 今日 紐元支持位62美仙 你可能感興趣 歐元上升阻力1.03美元 今日 01:00 歐元上升阻力1.03美元 英鎊1.24美元阻力重 今日 01:00 英鎊1.24美元阻力重 日圓131至136之間上落 今日 01:00 日圓131至136之間上落 最新專欄文章 加元阻力1.27 今日 加元阻力1.27 紐元支持位62美仙 今日 紐元支持位62美仙 澳元長遠目標調升至73美仙 今日 澳元長遠目標調升至73美仙 日圓131至136之間上落 今日 日圓131至136之間上落 英鎊1.24美元阻力重 今日 英鎊1.24美元阻力重 美滙指數 美滙 鮑威爾 耶倫 歐元 英鎊 英倫銀行 日圓 澳元 紐元