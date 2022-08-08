美國經濟具優勢 利好美元

美國聯儲局大幅加息，對通脹可帶來多大遏抑作用？本周有初步結論。

盡管面對連續兩季度GDP收縮，聯儲局主席鮑威爾又或是財長耶倫，均始終不承認美國經濟已進入衰退的說法。相反，英倫銀行行長貝利就較能夠接受現實

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