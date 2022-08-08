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專題:退休理財

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就業超強=加息無效

財金專欄 2022/08/08

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經歷美國眾議院議長佩洛西上周二訪台，引發台海局勢緊張升温，中港台股同於上周尾段反覆回穩，全周變動不大。惟相對美、日、韓等主要股市同步向好，中港股市繼續相對落後（表一）。

台海局勢後續發展變數仍多，北京當

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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