經歷美國眾議院議長佩洛西上周二訪台，引發台海局勢緊張升温，中港台股同於上周尾段反覆回穩，全周變動不大。惟相對美、日、韓等主要股市同步向好，中港股市繼續相對落後（表一）。

台海局勢後續發展變數仍多，北京當

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