就業超強=加息無效 財金專欄 2022/08/08 分享： 分享： 經歷美國眾議院議長佩洛西上周二訪台，引發台海局勢緊張升温，中港台股同於上周尾段反覆回穩，全周變動不大。惟相對美、日、韓等主要股市同步向好，中港股市繼續相對落後（表一）。 台海局勢後續發展變數仍多，北京當 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊績後回購 股價有望喘穩 2022/08/06 騰訊績後回購 股價有望喘穩 透視中港美 - 油組增產敷衍 中海油先穩守 2022/08/05 油組增產敷衍 中海油先穩守 透視中港美 - 拆港產獨角獸 超越阿里之謎 2022/08/04 拆港產獨角獸 超越阿里之謎 透視中港美 - 台海釀新危機 震盪恐超當年 2022/08/03 台海釀新危機 震盪恐超當年 透視中港美 - 滙豐打高息牌 明年望派6.5厘 2022/08/02 滙豐打高息牌 明年望派6.5厘 非農就業 就業 失業率 加息 通脹 台灣 佩洛西 美國聯儲局 鮑威爾 股票