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紐約梅隆解構 通脹下收息策略

財金猛人追蹤 2022/08/08

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今期「基金專訪」請來紐約梅隆的基金經理，向讀者分享環球基建高息防守板塊的機遇。

目前環球市場受美國聯儲局開展加息周期及高通脹水平揮之不去影響，今年以來不同地區股市均錄顯著跌幅，連向來被視為穩健投資的債市

...

欄名 : 基金專訪

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