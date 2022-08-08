紐約梅隆解構 通脹下收息策略 財金猛人追蹤 2022/08/08 分享： 分享： 今期「基金專訪」請來紐約梅隆的基金經理，向讀者分享環球基建高息防守板塊的機遇。 目前環球市場受美國聯儲局開展加息周期及高通脹水平揮之不去影響，今年以來不同地區股市均錄顯著跌幅，連向來被視為穩健投資的債市 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 基金專訪 最新專欄文章 普徠仕基金經理 把握疫後復甦機遇 2022/06/20 普徠仕基金經理 把握疫後復甦機遇 宏利投管方君明 加息期收息策略 2022/06/06 宏利投管方君明 加息期收息策略 貝萊德策略師 談通脹下投資機遇 2022/05/23 貝萊德策略師 談通脹下投資機遇 宏利投管謝企剛 料恒指近見底 低吸長期主題 2022/03/21 宏利投管謝企剛 料恒指近見底 低吸長期主題 晉達談電動車潮流 捕捉碳中和機遇 2021/11/29 晉達談電動車潮流 捕捉碳中和機遇 通脹 板塊 經濟衰退 天然氣 基建股 亞洲市場 能源危機 股票 退休 歐元