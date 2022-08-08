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地緣政治風險下怎投資？

財金專欄 2022/08/08

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地緣政治危機一浪接一浪衝擊環球金融市場，較之加息壓通脹和變種病毒戀棧不散可能更加麻煩。

二月下旬俄羅斯揮軍進入烏克蘭，與美歐國家全面決裂之後，近日美國眾議院議長佩洛西，不顧勸告和警告堅持訪問台灣力撑「獨

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撰文 : 曾廣標 資深股評人

欄名 : 投資廣角鏡

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