地緣政治風險下怎投資？ 財金專欄 2022/08/08 分享： 分享： 地緣政治危機一浪接一浪衝擊環球金融市場，較之加息壓通脹和變種病毒戀棧不散可能更加麻煩。 二月下旬俄羅斯揮軍進入烏克蘭，與美歐國家全面決裂之後，近日美國眾議院議長佩洛西，不顧勸告和警告堅持訪問台灣力撑「獨 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 資深股評人 欄名 : 投資廣角鏡 最新專欄文章 投資廣角鏡 - 現金流強勁 盈警趁低吸 2022/08/01 現金流強勁 盈警趁低吸 投資廣角鏡 - 「神奇愛股」炒上炒落有規律 2022/07/25 「神奇愛股」炒上炒落有規律 投資廣角鏡 - 分析巴菲特如何買賣中國股票 2022/07/18 分析巴菲特如何買賣中國股票 投資廣角鏡 - 嘉利賺多派少有何後着？ 2022/07/11 嘉利賺多派少有何後着？ 投資廣角鏡 - 下半年收兩次高息之雙首選 2022/07/04 下半年收兩次高息之雙首選 經濟 美國 政治 金融 中美關係 拜登 台灣 外交 俄羅斯 亞洲