環球金融科技戰 激發全球供應鏈洗牌

美國發表上月非農就業職位增長52.8萬個，遠高於6月份上修至39.8萬個水平，加上同期失業率降至3.5%，按月下滑0.1個百分點，跌至近50年最低，反映當地就業市場持續強勁，預示美聯儲可繼續收緊政策。

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