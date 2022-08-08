環球金融科技戰 激發全球供應鏈洗牌 財金專欄 2022/08/08 分享： 分享： 美國發表上月非農就業職位增長52.8萬個，遠高於6月份上修至39.8萬個水平，加上同期失業率降至3.5%，按月下滑0.1個百分點，跌至近50年最低，反映當地就業市場持續強勁，預示美聯儲可繼續收緊政策。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 美日擬共研晶片 牽全球科技暗戰 2022/08/01 美日擬共研晶片 牽全球科技暗戰 美歐升息期下 股票商品資金流向 2022/07/25 美歐升息期下 股票商品資金流向 環球加息呈常態 惟幣策明年分化 2022/07/18 環球加息呈常態 惟幣策明年分化 新興市場走資 A股逆市吸金 2022/07/11 新興市場走資 A股逆市吸金 下半年前瞻 環球市場投資前景與風險 2022/07/04 下半年前瞻 環球市場投資前景與風險 黃敏碩 通脹 歐洲 加息 美滙指數 貨幣政策 美滙 亞洲 新能源 南韓