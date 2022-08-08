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環球金融科技戰 激發全球供應鏈洗牌

財金專欄 2022/08/08

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美國發表上月非農就業職位增長52.8萬個，遠高於6月份上修至39.8萬個水平，加上同期失業率降至3.5%，按月下滑0.1個百分點，跌至近50年最低，反映當地就業市場持續強勁，預示美聯儲可繼續收緊政策。

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撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監

欄名 : 環球財經

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