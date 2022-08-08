息魔殺到「呼吸Plan」用家留神 地產 08:58 2022/08/08 分享： 分享： 美國聯儲局接連加息後，港美息差拉濶，資金加速流出香港，銀行體系結餘跌穿1300億元，香港銀行加息的機會大增。在「壓力測試」推行下，香港銀行加息對於供樓人士理論上不會構成即時衝擊，但是有不少置業人透過發展商提供的「呼吸Plan」入市，若香港銀行下月加息，這類人士將率先受衝擊。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 新商廈設備佳 搶客有優勢 2022/08/04 新商廈設備佳 搶客有優勢 推動改劃綠化地 加快住屋供應 2022/08/03 推動改劃綠化地 加快住屋供應 散業權商廈 租金跌幅更高 2022/08/01 散業權商廈 租金跌幅更高 通關「只聞樓梯響」 豪宅復甦無期 2022/07/29 通關「只聞樓梯響」 豪宅復甦無期 NOVO LAND 打殘新界西二手樓市 2022/07/26 NOVO LAND 打殘新界西二手樓市 按揭貸款 壓力 加息 美國聯儲局 中原地產 發展商