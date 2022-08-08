息魔殺到「呼吸Plan」用家留神

美國聯儲局接連加息後，港美息差拉濶，資金加速流出香港，銀行體系結餘跌穿1300億元，香港銀行加息的機會大增。在「壓力測試」推行下，香港銀行加息對於供樓人士理論上不會構成即時衝擊，但是有不少置業人透過發展商提供的「呼吸Plan」入市，若香港銀行下月加息，這類人士將率先受衝擊。

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