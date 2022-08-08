  • 29°C
香港時間 : 2022808日 (週一) 02:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴郡投資蝕逾4100億 續積極買貨

財金專欄 2022/08/08

分享：

分享：

價值投資者常將「股神」巴菲特名句「別人恐慌時貪婪」掛在口邊，重重複複但有沒有活用到？巴郡（美：BRK）周末公布次季業績，巴菲特就身體力行把自己金句活用出來，單季投資虧損逾530億美元（約4,100億港

...

撰文 : 麥德銘

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 金管局逢周三接大錢 加P毋須等9月？
2022/08/06
金管局逢周三接大錢 加P毋須等9月？
交易講場 - 新經濟股領彈
2022/08/05
新經濟股領彈
交易講場 - 港股陰霾未除 續陷偏弱悶局
2022/08/04
港股陰霾未除 續陷偏弱悶局
交易講場 - 地緣緊張 左右港股
2022/08/03
地緣緊張 左右港股
交易講場 - 擴需求主題撑市
2022/08/02
擴需求主題撑市
美國 回購 增持 巴菲特 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 股票 銀行 美元

上一篇文章

3大考驗新變 預期轉趨審慎

下一篇文章

高球場建屋 忽然人人喊打
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版