巴郡投資蝕逾4100億 續積極買貨 財金專欄 2022/08/08 分享： 分享： 價值投資者常將「股神」巴菲特名句「別人恐慌時貪婪」掛在口邊，重重複複但有沒有活用到？巴郡（美：BRK）周末公布次季業績，巴菲特就身體力行把自己金句活用出來，單季投資虧損逾530億美元（約4,100億港 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 麥德銘 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 金管局逢周三接大錢 加P毋須等9月？ 2022/08/06 金管局逢周三接大錢 加P毋須等9月？ 交易講場 - 新經濟股領彈 2022/08/05 新經濟股領彈 交易講場 - 港股陰霾未除 續陷偏弱悶局 2022/08/04 港股陰霾未除 續陷偏弱悶局 交易講場 - 地緣緊張 左右港股 2022/08/03 地緣緊張 左右港股 交易講場 - 擴需求主題撑市 2022/08/02 擴需求主題撑市 美國 回購 增持 巴菲特 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 股票 銀行 美元