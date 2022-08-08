巴郡投資蝕逾4100億 續積極買貨

價值投資者常將「股神」巴菲特名句「別人恐慌時貪婪」掛在口邊，重重複複但有沒有活用到？巴郡（美：BRK）周末公布次季業績，巴菲特就身體力行把自己金句活用出來，單季投資虧損逾530億美元（約4,100億港

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