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3大考驗新變 預期轉趨審慎

財金專欄 2022/08/08

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在半年經濟數據出台後，中國經濟界以大盤基本穩住、經濟走向恢復性增長的判斷為主流。7月經濟數據即將出台，作為下半年首個月度的數據，經濟界的預測不大樂觀。近期多份報告相信早前的判斷過於樂觀，內外形勢有變，

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撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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