3大考驗新變 預期轉趨審慎 財金專欄 2022/08/08 分享： 分享： 在半年經濟數據出台後，中國經濟界以大盤基本穩住、經濟走向恢復性增長的判斷為主流。7月經濟數據即將出台，作為下半年首個月度的數據，經濟界的預測不大樂觀。近期多份報告相信早前的判斷過於樂觀，內外形勢有變， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小 2022/08/06 穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小 國情知聞 - 人口拐點變量 增穩預期挑戰 2022/08/05 人口拐點變量 增穩預期挑戰 國情知聞 - 破局「保交樓」 「統貸統還」重現 2022/08/04 破局「保交樓」 「統貸統還」重現 國情知聞 - 可挑中國經濟大樑 有哪些地方？ 2022/08/03 可挑中國經濟大樑 有哪些地方？ 國情知聞 - 「七下」警報已除 「八上」風險未解 2022/08/02 「七下」警報已除 「八上」風險未解 疫情 中國 通脹 GDP 商品 債券 基建 經濟狀況 河北省 瀋陽