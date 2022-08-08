紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水 財金專欄 2022/08/08 分享： 分享： 各方期待放寬通關，縮短海外入境酒店檢疫的「紅黃碼」制度料本周可以公布。前高官譚志源日前從加拿大返港，大吐苦水指單在港機場，花了近3小時，去到酒店人都「散」了，稱若不改善，旅客不會再來港。 譚志源現時是馬 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境 2022/08/05 「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境 有政戲 - 台海激起巨浪 對港影響有多深？ 2022/08/04 台海激起巨浪 對港影響有多深？ 有政戲 - 全城清潔 為政府百日大計打頭陣 2022/08/03 全城清潔 為政府百日大計打頭陣 有政戲 - 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離 2022/08/02 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離 有政戲 - 國際內地通關 李家超策略大不同 2022/08/01 國際內地通關 李家超策略大不同 政治 譚志源 機場 隔離檢疫 酒店 加拿大 的士 政制及內地事務局 盧寵茂 醫務衞生局