紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水

各方期待放寬通關，縮短海外入境酒店檢疫的「紅黃碼」制度料本周可以公布。前高官譚志源日前從加拿大返港，大吐苦水指單在港機場，花了近3小時，去到酒店人都「散」了，稱若不改善，旅客不會再來港。

譚志源現時是馬

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