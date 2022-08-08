【阿里季績啟示】互聯網股降本增效年代兩個重點（第三版）

阿里巴巴 （09988） 上周四公布了2023財年第一季度（截至6月）財報，收入2056億，同比零增長，基本過關。做財務分析，晚了幾天，似無必要。但阿里巴巴在兩個方面，除了反映阿里巴巴自己，也反映了整個互聯網行業，值得深思。

一、用戶飽和

阿里巴巴從這個季度開始，已經完全不披露用戶數了，尤其是按照上個季度的情況，阿里巴巴國內使用者數已經有10億，國內商務到了9億。從最近一兩個季度開始，阿里巴巴一直強調用戶未來增長希望不大，重點如何通過消費需求的分層服務好已經有的10億用戶，做大單用戶的錢包份額。所以，這個季度開始，阿里巴巴徹底不說自己有多少國內活躍買家數了，甚至連海外的用戶數也沒有披露，說明當下用戶增長已經「熟透」，接近天花板。

據QuestMobile資料顯示，截至2022年6月，中國移動互聯網月活用戶達到11.9億，用戶增長接近停滯。用戶使用時長增長主要集中於短視頻，其他細分行業則見停滯。

換句話說，互聯網行業增量年代已經結束，現在進入存量年代，以後的盈利需要降本增效。說白一點，即高增長的年代已經過去了。

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