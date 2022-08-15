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【通脹偵察站】人行出乎預期 下調MLF利率救經濟（持續更新）

財金 14:37 2022/08/15

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有美國聯儲局理事暗示9月應加四分三厘】聯儲局理事鮑曼表示，在看到通脹持續和有意義的方式下跌之前，聯儲局應該繼續考慮進行多次類似上月四分三厘的加息規模，她支持繼續加息，直至通脹持續顯著下跌。

三藩市聯儲銀行行長戴利最新就稱，對9月加息幅度持開放態度，取決於接下來的經濟數據，包括7月和8月的通脹數據，強調聯儲局在抗擊通脹之路遠未完成，而美國本周將公布反映通脹的7月消費物價指數。

9月加息四分三厘機會近7成】根據芝商所最新利率期貨市場數據，市場預料聯儲局9月加息四分三厘的機會率升至72.5%。

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美國7月非農業新增職位較預期多1倍】美國7月非農新增就業職位有52.8萬個，較市場預期多一倍，就業數據遠勝預期，為聯儲局繼續激進加息抗通脹9月連續第3次會議大幅加息四分三厘提供理據。

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專訪：專訪：富達繆子美 港股無懼三大逆風【下一頁

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撰文 : 許江明 投資理財周刊

欄名 : 通脹偵察站

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加息 經濟 美國聯儲局 利率期貨 通脹

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