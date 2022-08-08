【星級分析師】蔣飛：房地產後周期下的金融轉型（不斷更新）

長城證券首席宏觀分析師蔣飛指出，房地產後周期開啟已經開敋，隨之而來的房地產、銀行的結構升級與經濟轉型，投資者宜把握箇中機遇。

富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊【下一頁】

中國房屋平均銷售價格自從1999年的2053元/平方米上漲到2021年的10139元/米，上漲了5倍；商品房銷售面積從1999年的1.46億平方米上升到2021年的18億平方米，上漲了12倍；商品房銷售額從1999年的3000億元上升到2021年的18.20萬億元，上漲了60倍；二十多年來中國房地產保持著需求推動的高速發展趨勢，房價隨之也不斷上升。

中國當前的房地產市場如同三十年前的日本，如果以2010年為基期，2021年中國房價指數為220，日本房價指數在1990年為233，兩者非常相近。而日本是在1991年發生土地市場泡沫破裂，給中國敲了一個警鐘。

2020年中國實施了新一輪的房地產調控政策，比如「三道紅線」，2021年住宅商品房銷售金額同比出現負增長，到年底幾乎是-20%的下降；而住宅房價更是從年初就見頂回落，持續下跌。可以說中國房地產行業開始步入下一個周期。

在房地產上升周期中，隨著信貸的投入和房價的上漲，商品房的抵押價值也上漲，進而推升再融資能力，購房者繼續購房——這種循環式上漲的模式推動了房地產的大周期。但這種過程也會產生副作用，那就是債務率的上升。大量信貸轉化為長期負債，從居民層面來說，月供佔收入比重不斷上升，從國家層面來說，居民債務佔GDP比重不斷上升。居民消費能力和信貸能力下降，直到降至一定水平就會量變引起質變，引發房地產的下跌周期。在房地產下跌周期中，隨著房價的下跌和貸款創造能力的下降，商品房的抵押價值也會隨著下降，進而增加償債壓力，購房者繼續拋售——這種循環式下跌的模式推動了房地產的下跌周期。

中國已經走過房地產的上漲周期，還未進入下跌周期。

市民偏向儲蓄

受疫情的衝擊，居民收入和信心均受到較大影響，因此在2020年一季度和2022年二季度當前收入感受指數以及未來收入信心指數均出現大幅回撤；另一方面在房地產調控的主基調下經濟增速持續下滑，居民收入增速也不斷降速，2016年以來收入感受指數和信心指數整體呈現下行趨勢。

對收入信心的下降造成居民提高了儲蓄的意願，2018年以來居民「更多儲蓄佔比」持續上升，在2020年疫情之後經濟復蘇之際，「更多消費佔比」有所回升，但到2021年經濟增速再次回落時期，「更多儲蓄佔比」又繼續走高。儲蓄意願的上升和房價下跌的預期幾乎是同時發生的，都反映了居民的消費傾向下降，防御性儲蓄傾向的上升，給房地產市場的復興帶來挑戰。

（不斷更新）

報告來源：長城證券

編輯：陳文政

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