大市反彈勢頭還看通脹數據

美國股市雖然在7月創下兩年以來單月最佳升幅，主要是因為之前跌得太深，所以一有反彈就幅度顯著，但後市會否延續上升勢頭仍有諸多不確定因素，反彈之力度備受考驗。本周首當其衝的是，美國將於周三公佈最新通脹數據，今次若然有見頂的跡象，顯示通脹趨於緩和，將為市場帶來正面氣氛。

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美國6月份消費者價格指數（CPI）錄得通脹9.1%，已教市場驚訝。經濟學家預計，7月份的通脹年率將從6月份的1981年以來最高水準，放緩至8.7%。惟綜合市場預期，核心CPI月率預計為增長0.5%，至6.1%，顯示美聯儲在把通脹率降至目標水準方面仍然面對十分重大的困難。

事實上，美聯儲今年3月加息0.25厘啟動是次加息周期後，5月、6月及7月分別再加息0.5厘、0.75厘及0.75厘，累計加幅達2.25厘。惟聯儲局是期望能將通脹水平降至2%，現時要做到該目標仍然前路漫漫。

在市況震盪下，目前大部份股票都較以往便宜得多，故並非沒有買貨的空間。華爾街經常用一家公司的股價與收益之比作為衡量股票價格是便宜還是高估的指標。過去兩年的大部分時間裡，市場整體價格尤其昂貴，當時寬鬆的貨幣政策推動主要股指屢創新高。只是今年市場對通脹和美聯儲加息手段的擔憂引發了難以估計的動盪。

標普500指數成份股公司第三季度每股收益預期（即普遍預期的總和）在7月份下跌2.5%，為兩年多來單季首月出現的最大降幅，跌幅也高於歷史平均水平。與此同時，市場估值也開始回升。標普500指數在今年年初從高位回落後，目前市盈率為17.5倍。

對於筆者而言，即使股價下跌，市盈率方程的盈利仍相對具有彈性。現時不論華爾街，抑或一般投資者，同樣對企業的盈利相當看重。在一堆「平貨」中，筆者會首選有較多條件反彈的企業，舉例說娛樂、零售等板塊。

迪士尼公司（美：DIS）、挪威遊輪控股（美：NCLH）、波音（美：BA）等企業，它們盈利能力本來就很強，只是受累疫情才表現不似預期，故可在大市穩定時率先部署，作中線投資。

整體而言，若美國通脹能夠慢慢受控回落，大型科技股自然會成為贏家，像蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）等龍頭公司在業務上有新發展或突破，隨即可帶動市場氣氛，支撐8月份大市有力向上。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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