美國聯儲局上月再加息0.75厘，加上近期1個月拆息升勢凌厲，引致上月新盤成交步伐放緩，全月只錄得約922宗，但踏入8月份，情況卻逆轉，隨著兩大新界盤連環開售帶動，首周一手成交量已錄得約730宗，已達上月成交總數8成。

屯門NOVO LAND 1A期及粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，於上周六共推653伙，並即日沽清，創2019年5月後，約3年以來單日成交量最多，而兩盤亦趁勢於周三再推售325伙， 若再度售罄，更可超越上月一手成交量，有望進一步挑戰今年4月，錄得約1,400宗的高位。

由此可見，在加息陰霾下，大型新盤以低市價出擊，並主打售價1,200萬元或以下、屬「茂波Plan」（即1,200萬元以下住宅可造8成按揭；而1,000萬元以下物業可造9成按揭）適用範圍的中小型單位，現時仍有一定的捧場客，但是否代表一手市況全面回勇，並消化各項利淡因素，包括息口、失業率，甚至地緣政治等，仍要視乎往後推出項目的定價策略。

另一方面，新盤低開奏效，二手卻被搶走客源，以利嘉閣數據為例，全港50個指標屋苑於上周共錄52宗交投，較前周的74宗減少30%，創去年10月初以後的43周新低，部分屋苑成交量更「捧蛋」，包括鰂魚涌康怡花園、將軍澳都會駅，以及東涌映灣園等。

雖然有不少二手業主放售態度已見軟化，並進一步擴闊議價空間，但買賣依然拉鋸，購買力被搶走下，只能陷於「捱打」，短時間內難以作太大改善，料維持窄幅上落。



記者：李偉航



▲ 新盤低價搶客二手續「捱打」