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中金：中國7月經濟數據前瞻

財金專欄 2022/08/09

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中金發表報告，對中國月度經濟數據進行分析。中金認為，雖然7月製造業PMI的生產分項按月下滑3個百分點至49.8，重回收縮區間，但是7月工業增加值按年增速或仍將較6月有所改善。至於CPI預料升破3%，將

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撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

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