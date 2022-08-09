中金：中國7月經濟數據前瞻

中金發表報告，對中國月度經濟數據進行分析。中金認為，雖然7月製造業PMI的生產分項按月下滑3個百分點至49.8，重回收縮區間，但是7月工業增加值按年增速或仍將較6月有所改善。至於CPI預料升破3%，將

...