中金：中國7月經濟數據前瞻 財金專欄 2022/08/09 分享： 分享： 中金發表報告，對中國月度經濟數據進行分析。中金認為，雖然7月製造業PMI的生產分項按月下滑3個百分點至49.8，重回收縮區間，但是7月工業增加值按年增速或仍將較6月有所改善。至於CPI預料升破3%，將 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達：新興市場增長股吸引 2022/08/05 瑞士百達：新興市場增長股吸引 專訪 - 法巴譚慧敏：港股防守為主 2022/08/04 法巴譚慧敏：港股防守為主 Jennison：增長股已跌到吸引水平 2022/08/03 Jennison：增長股已跌到吸引水平 光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化 2022/08/02 光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化 中金：中國6月工業利潤改善 2022/07/29 中金：中國6月工業利潤改善 疫情 中國 經濟 通脹 PMI CPI 豬肉 PPI 社會消費品零售總額 固定資產投資