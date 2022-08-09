業績前穩步上 中移動築升軌 財金專欄 2022/08/09 分享： 分享： 美國急加息預期再升温，投資者對息口敏感的科技股風險胃納下降，ATMXJ為首藍籌科技股昨全綫下滑，騰訊（00700）再失300元關，阿里巴巴（09988）跌穿90元大位。傳統藍籌股相對靠穩，中移動（ ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 就業超強=加息無效 2022/08/08 就業超強=加息無效 透視中港美 - 騰訊績後回購 股價有望喘穩 2022/08/06 騰訊績後回購 股價有望喘穩 透視中港美 - 油組增產敷衍 中海油先穩守 2022/08/05 油組增產敷衍 中海油先穩守 透視中港美 - 拆港產獨角獸 超越阿里之謎 2022/08/04 拆港產獨角獸 超越阿里之謎 透視中港美 - 台海釀新危機 震盪恐超當年 2022/08/03 台海釀新危機 震盪恐超當年 人民幣 加息 5G 騰訊 阿里巴巴 ADR 中資電訊股 中國移動（00941） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）