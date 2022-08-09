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業績前穩步上 中移動築升軌

財金專欄 2022/08/09

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美國急加息預期再升温，投資者對息口敏感的科技股風險胃納下降，ATMXJ為首藍籌科技股昨全綫下滑，騰訊（00700）再失300元關，阿里巴巴（09988）跌穿90元大位。傳統藍籌股相對靠穩，中移動（

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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