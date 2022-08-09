  • 26°C
香港時間 : 2022809日 (週二) 02:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

粵投8.5厘息 盈收穩增長

財金專欄 2022/08/09

分享：

分享：

港股結束三連升走勢，恒生指數20000點昨日再現支持，國企指數亦險守6800點。但高息股在跌市表現相對硬淨，粵海投資（00270）今年預測息率高達8.5厘，東江水收入穩定外，新收購及投產的水資源項目會

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【每況愈下】ATM乏力 港股難守二萬（第四版）
2022/08/08
【每況愈下】ATM乏力 港股難守二萬（第四版）
中字股實力談 - 芯片需求大 華虹價偏低
2022/08/06
芯片需求大 華虹價偏低
中字股實力談 - 【油股高息】油價兩個月跌兩成 港股悶局三桶油弱（第四版）
2022/08/05
【油股高息】油價兩個月跌兩成 港股悶局三桶油弱（第四版）
中字股實力談 - 發展無人駕駛 百度可以上車
2022/08/05
發展無人駕駛 百度可以上車
中字股實力談 - 【四座大山】港股重返二萬陰霾未散 台海火藥庫為第四座山（第四版）
2022/08/04
【四座大山】港股重返二萬陰霾未散 台海火藥庫為第四座山（第四版）
每股資產淨值 每股盈利 每股派息 市帳率 市盈率 水務股 港股 指數 服務 人民幣

上一篇文章

內地生搶租潮 原來背後有段故

下一篇文章

青啤小注收集 跌近200天綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版