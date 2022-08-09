粵投8.5厘息 盈收穩增長

港股結束三連升走勢，恒生指數20000點昨日再現支持，國企指數亦險守6800點。但高息股在跌市表現相對硬淨，粵海投資（00270）今年預測息率高達8.5厘，東江水收入穩定外，新收購及投產的水資源項目會

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