粵投8.5厘息 盈收穩增長 財金專欄 2022/08/09 分享： 分享： 港股結束三連升走勢，恒生指數20000點昨日再現支持，國企指數亦險守6800點。但高息股在跌市表現相對硬淨，粵海投資（00270）今年預測息率高達8.5厘，東江水收入穩定外，新收購及投產的水資源項目會 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【每況愈下】ATM乏力 港股難守二萬（第四版） 2022/08/08 【每況愈下】ATM乏力 港股難守二萬（第四版） 中字股實力談 - 芯片需求大 華虹價偏低 2022/08/06 芯片需求大 華虹價偏低 中字股實力談 - 【油股高息】油價兩個月跌兩成 港股悶局三桶油弱（第四版） 2022/08/05 【油股高息】油價兩個月跌兩成 港股悶局三桶油弱（第四版） 中字股實力談 - 發展無人駕駛 百度可以上車 2022/08/05 發展無人駕駛 百度可以上車 中字股實力談 - 【四座大山】港股重返二萬陰霾未散 台海火藥庫為第四座山（第四版） 2022/08/04 【四座大山】港股重返二萬陰霾未散 台海火藥庫為第四座山（第四版） 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 市帳率 市盈率 水務股 港股 指數 服務 人民幣