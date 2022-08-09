【通脹追蹤】美明日公布CPI    通脹預期見頂利股市？

中美明日雙雙公布7月CPI數據，尤其美國的CPI極為市場關注，因其是美聯儲會否激進加息的重要依據。彭博資料顯示，美國未季調核心CPI年率7月預測值為6.1%，6月是5.9%；未季調CPI年率7月預測值為8.7%，6月是9.1%，反映市場預期美國通脹見頂。

大摩：美股9月開始大跌



然而，摩根士丹利首席股票策略師MichaelWilson指出，雖然美國的通脹或將見頂，通脹的下降可能對債券和股票估值有利，但會對企業盈利產生負經營槓桿效應，下一輪美股大跌或從9月份開始。

大摩提出了與市場共識相左的觀點，2020年疫情爆發後，在天量財政和貨幣政策刺激下，美國經濟實現V型復甦，這種「直升機撒錢」導致了通脹急升，同時也為許多公司帶來了前所未有的正經營槓桿，美國經濟進入了一個更高需求和利潤水平的層面。不過，通脹下降將對盈利產生與2020至2021年通脹上升完全相反的影響，市場共識低估了剛剛開始的負經營槓桿效應，正如低估了通脹上升時的正經營槓桿一樣。



大摩認為，美股下一輪下跌可能要等到9月份，屆時負經營槓桿將反映到企業盈利中。隨著估值的上漲，美股反彈的最佳階段已經結束。

美9月加息75點子概率急升

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與此同時，在加息方面，平安證券認為，上周五7月強勁的非農數據打亂了美聯儲官員此前的指引，CME Fed Watch Tool數據顯示，9月加息75點子的概率已由8月4日的34%，倍增至目前的68%。加息預期的升溫並未使得市場情緒明顯轉弱，反而可能鞏固了市場對於「軟着陸」的信心。市場預計美國經濟仍能承受美聯儲較為激進的加息，而不會引發大範圍的經濟衰退。

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