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新盤低開搶客 二手「冇運行」

財金專欄 14:00 2022/08/09

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隨着大型新盤加快推售，再加上發展商低市價推出首批單位，將搶走二手市場不少客源，短期內二手交投淡靜，預期二手樓價將會進一步受壓。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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