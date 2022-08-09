新盤低開搶客 二手「冇運行」 財金專欄 14:00 2022/08/09 分享： 分享： 隨着大型新盤加快推售，再加上發展商低市價推出首批單位，將搶走二手市場不少客源，短期內二手交投淡靜，預期二手樓價將會進一步受壓。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手靜 出擊執平貨 2022/07/08 二手靜 出擊執平貨 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 2022/07/20 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 NOVO LAND 打殘新界西二手樓市 2022/07/26 NOVO LAND 打殘新界西二手樓市 二手納米樓捱打 2022/07/26 二手納米樓捱打 新盤低價搶客二手續「捱打」 今日 新盤低價搶客二手續「捱打」 你可能感興趣 二手靜 出擊執平貨 01:00 2022/07/08 二手靜 出擊執平貨 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 14:07 2022/07/20 屯門巨無霸新盤求貨如輪轉 低二手價出擊 NOVO LAND 打殘新界西二手樓市 11:00 2022/07/26 NOVO LAND 打殘新界西二手樓市 最新專欄文章 專家樓論 - 內地生搶租潮 原來背後有段故 今日 內地生搶租潮 原來背後有段故 專家樓論 - 高球場建屋 忽然人人喊打 2022/08/08 高球場建屋 忽然人人喊打 專家樓論 - 上車盤多重壓力 2022/08/05 上車盤多重壓力 專家樓論 - 超筍價有市場 2022/08/04 超筍價有市場 專家樓論 - 開發土地建屋 先綠後…… 2022/08/03 開發土地建屋 先綠後…… 香港物業 一手市場 NOVO LAND ONE INNOVALE－Archway 成交 二手市場 發展商