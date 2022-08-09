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全球經濟變局 中國經濟界緊盯

財金專欄 2022/08/09

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中國經濟界近期有個說法，是中國經濟最擔心的是不確定性，中國經濟面臨的最大不確定性是全球經濟的不確性。這說法有些拗口，但顯示經濟界近期的新動向，是學者和機構的研報，都在緊盯國際經濟變局。

中國首席經濟學家

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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