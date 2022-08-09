全球經濟變局 中國經濟界緊盯 財金專欄 2022/08/09 分享： 分享： 中國經濟界近期有個說法，是中國經濟最擔心的是不確定性，中國經濟面臨的最大不確定性是全球經濟的不確性。這說法有些拗口，但顯示經濟界近期的新動向，是學者和機構的研報，都在緊盯國際經濟變局。 中國首席經濟學家 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 3大考驗新變 預期轉趨審慎 2022/08/08 3大考驗新變 預期轉趨審慎 國情知聞 - 穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小 2022/08/06 穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小 國情知聞 - 人口拐點變量 增穩預期挑戰 2022/08/05 人口拐點變量 增穩預期挑戰 國情知聞 - 破局「保交樓」 「統貸統還」重現 2022/08/04 破局「保交樓」 「統貸統還」重現 國情知聞 - 可挑中國經濟大樑 有哪些地方？ 2022/08/03 可挑中國經濟大樑 有哪些地方？ 疫情 中國 美國 通脹 加息 貿易 中美關係 貨幣政策 可持續發展