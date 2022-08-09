精準寬檢疫有驚喜 自由通關為目標 財金專欄 2022/08/09 分享： 分享： 港府宣布放寬入境檢疫及「紅黃碼」安排，周五起7天酒店隔離期將改為「3+4」，幅度遠超預期。當局今次數據為本，大刀闊斧縮減隔離，料能略為撑起近月疲弱不振的經濟，大前提是必須解決航班及檢疫酒店等樽頸，惟當 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 社評 最新專欄文章 消費券提振力減 紅黃碼還待何時 2022/08/08 消費券提振力減 紅黃碼還待何時 中美台海險峻新局 港須部署應對 2022/08/06 中美台海險峻新局 港須部署應對 幼童開打抗重症 補足數據釋疑慮 2022/08/05 幼童開打抗重症 補足數據釋疑慮 佩洛西做騷撈資本 華權衡利害反制 2022/08/04 佩洛西做騷撈資本 華權衡利害反制 內地全力穩經濟 務實淡化GDP目標 2022/08/03 內地全力穩經濟 務實淡化GDP目標 隔離檢疫 酒店 新冠肺炎疫情 強制檢測 出入境管制 香港國際機場 李家超 盧寵茂 國泰航空（00293） 香港金融管理局