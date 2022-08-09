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精準寬檢疫有驚喜 自由通關為目標

財金專欄 2022/08/09

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港府宣布放寬入境檢疫及「紅黃碼」安排，周五起7天酒店隔離期將改為「3+4」，幅度遠超預期。當局今次數據為本，大刀闊斧縮減隔離，料能略為撑起近月疲弱不振的經濟，大前提是必須解決航班及檢疫酒店等樽頸，惟當

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欄名 : 社評

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