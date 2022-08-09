李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？ 財金專欄 2022/08/09 分享： 分享： 「走了去新加坡的人，是否永遠離開香港？新加坡樓價無升，租金卻大升，即不少人暫時只是租住，但9月若子女開學，他們可能一兩年後才會重返香港。」一位商界有分量人士如此說。 他更表示，不少國際商界中人被問及會否 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水 2022/08/08 紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水 有政戲 - 「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境 2022/08/05 「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境 有政戲 - 台海激起巨浪 對港影響有多深？ 2022/08/04 台海激起巨浪 對港影響有多深？ 有政戲 - 全城清潔 為政府百日大計打頭陣 2022/08/03 全城清潔 為政府百日大計打頭陣 有政戲 - 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離 2022/08/02 紅黃碼料本周推 黃碼只限入境隔離 傅流螢 隔離檢疫 酒店 香港 李家超 疫情