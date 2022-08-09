李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？

「走了去新加坡的人，是否永遠離開香港？新加坡樓價無升，租金卻大升，即不少人暫時只是租住，但9月若子女開學，他們可能一兩年後才會重返香港。」一位商界有分量人士如此說。

他更表示，不少國際商界中人被問及會否

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