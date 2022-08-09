炒股看波幅 投資要高息! 財金專欄 02:30 2022/08/09 分享： 分享： 中國軍隊結束全面圍撓台灣的三天大型軍演後，部分部隊繼續演練，應是要在海峽常態化地對美國和蔡英文當局示警。由於拜登當局想大事化小，美軍沒有輕舉妄動，而市場對「佩洛西危機」暫時也不作多想，亞太區股市回復正 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 宅生活令銷售及盈利大增! 2022/08/05 宅生活令銷售及盈利大增! 投資坐標 - 現金流勁保證派高息! 2022/08/03 現金流勁保證派高息! 投資坐標 - 珠船貨運復甦仍待通關! 2022/08/02 珠船貨運復甦仍待通關! 投資坐標 - 全方位創新有成 估值偏低！ 2022/07/29 全方位創新有成 估值偏低！ 投資坐標 - 油價難跌高息產油股穩陣! 2022/07/27 油價難跌高息產油股穩陣! 登輝控股（01692） 鷹美(國際)（02368） 阿里巴巴－SW（09988） 國際家居零售（01373） 堅寶國際（00675） 上升空間 電子消費券 盈警 盈喜 股票