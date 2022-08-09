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炒股看波幅 投資要高息!

財金專欄 02:30 2022/08/09

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中國軍隊結束全面圍撓台灣的三天大型軍演後，部分部隊繼續演練，應是要在海峽常態化地對美國和蔡英文當局示警。由於拜登當局想大事化小，美軍沒有輕舉妄動，而市場對「佩洛西危機」暫時也不作多想，亞太區股市回復正

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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