【經濟趨勢】中國GDP保衛戰 全年「保4」的關鍵

新冠疫情在內地持續，中國經濟增長受損。隨着中國次季GDP僅錄得0.4%增長，市場普遍認為，內地今年全年經濟增長，難達到年初時目標的5.5%。而早前更有調查顯示，有分析更預期中國全年的有機會得4%以下的按年增長。

券商復星恒利認為，在動態清零防疫政策、地產行業危機和全球前景暗淡的壓力下，根據彭博對經濟學家調查的最新預估中值，2022年中國GDP料同比成長3.9%，上一次調查預估為4.1%，遠低於官方5.5%左右的目標。調查顯示，第三季度經濟增速預期下降30個基點至4.2%，第四季度的展望維持不變，預計成長5%。

市場憂中國全年GDP增長難達4%

復星恒利認同，今年GDP增5.5%的目標難達到。該行指出，內地上半年經濟增長2.5%，如果要完成3月兩會所確定的5.5%左右的全年經濟增長目標，下半年經濟增速需要達到8.1%左右。中國經濟增速已經連續10年保持在8%以下，下半年實現8.1%的增長難度較大。



因此，7月28日政治局會議淡化了經濟增長目標，提出要「鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果」，體現了關於下半年經濟增長目標和節奏的兩個訊號：

1. 盡管淡化具體目標數字，但仍要在當前基礎上，力爭實現最好結果，復星恒利認為「最好結果」是保持全年經濟增速在4%以上，對應下半年經濟增速在5.3%以上，在中長期5%至6%的增長中樞內，屬於努力可實現的範圍內。

2. 鞏固回升成為未來兩個月的主要任務，第3季鞏固經濟復甦態勢，是全年經濟實現「最好結果」的關鍵。

第3季表現成關鍵

對關鍵的第3季經濟表現，復星恒利指出，要達至增長5%以上仍存在壓力。當前經濟復甦基礎仍需穩固，工業生產的市場需求不足，消費復甦的持續性不確定，「斷供」事件後房地產銷售和投資的磨底期可能進一步拉長。第3季能否達到5.0%及以上，對於實現全年目標至關重要。至於哪些部分要發力，復星恒利認為可以從供給側、需求側，以及在不同地區出發。

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