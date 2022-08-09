【中國經濟】停貸潮未止 提前還貸潮又至 中國 11:30 2022/08/09 分享： 分享： 開過7月的政治局會議，官方語境雖已不再堅守年初設定的經濟目標，但經濟界普遍認為，今年要爭取的「最好成績」最終有多好，很大程度上取決於房地產行業的表現。不久前突發的「停貸潮」正被視為當前房地產行業突破系統性風險的一種典型表現，而在樓市尚算健康的一些城市，也開始蔓延另一種風潮——提前還貸潮。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 武漢爛尾樓業主據報上街抗議 要求收樓前停還房貸 2022/07/21 武漢爛尾樓業主據報上街抗議 要求收樓前停還房貸 銀保監再回應爛尾樓危機：因城施策實施差別化住房信貸政策 2022/07/21 銀保監再回應爛尾樓危機：因城施策實施差別化住房信貸政策 人行據報擬向房地產業提供1萬億人民幣貸款 2022/07/28 人行據報擬向房地產業提供1萬億人民幣貸款 內地逾30城減輕多孩家庭買樓壓力 出台提高公積金貸款額等新政 2022/07/29 內地逾30城減輕多孩家庭買樓壓力 出台提高公積金貸款額等新政 你可能感興趣 武漢爛尾樓業主據報上街抗議 要求收樓前停還房貸 14:51 2022/07/21 武漢爛尾樓業主據報上街抗議 要求收樓前停還房貸 銀保監再回應爛尾樓危機：因城施策實施差別化住房信貸政策 16:08 2022/07/21 銀保監再回應爛尾樓危機：因城施策實施差別化住房信貸政策 人行據報擬向房地產業提供1萬億人民幣貸款 17:54 2022/07/28 人行據報擬向房地產業提供1萬億人民幣貸款 財政政策 宏觀分析 中國市場 貨幣政策 內地物業 按揭貸款 中共中央政治局 政治 經濟 銀行