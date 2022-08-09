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【中國經濟】停貸潮未止 提前還貸潮又至

中國 11:30 2022/08/09

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開過7月的政治局會議，官方語境雖已不再堅守年初設定的經濟目標，但經濟界普遍認為，今年要爭取的「最好成績」最終有多好，很大程度上取決於房地產行業的表現。不久前突發的「停貸潮」正被視為當前房地產行業突破系統性風險的一種典型表現，而在樓市尚算健康的一些城市，也開始蔓延另一種風潮——提前還貸潮。

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