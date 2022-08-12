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【贏在股息率】中移動中期息年增3成半先收4.2厘 高息驚喜要等末期息（第二版）

財金 12:08 2022/08/12

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中移動 （00941） 昨收市後公布中期業績前，為高息中資藍籌股派息期揭開序幕。中移動業績勝預期，派中期息每股2.2港元，按年大增3成半，半年股息已約4.2厘。惟派息比率不足60%未及去年全年，稍遜市場預期，收足逾9厘高息要等末期息。

中移動上半年營收及盈利增長勝預期，每股盈利3.29元人民幣，相對之下，2.2港元中期息的派息比率不足58%，略低於去年全年派息比率60%。中移動今年初回A上市前，承諾2021年起，3年內上調派息比率至70%，估計今年派息比率增至65%，要待末期息才全面反映。現價息率息料逾9厘

中移動績後今早顯著造好，早段高見53元，再升2.4%，中午收報52.6元，仍升1.6%。圖表上看，初步突破過去1個月小型上升通道頂部，呈新升浪之勢。

筆者周二見報專欄<透視中港美>文章「業績前穩步上 中移動築升軌」中分析，高息中資股派中期息的不多，中移動相對3桶油股息率雖算不上最高，但卻是穩中有升的首選，預期業績前後升勢呈突破。

中移動A股今年1月初掛牌前，承諾2021年起3年內增派息比率至70%。去年先由2020年的55%調升至60%，市場普遍預期今年升至65%，明年派70%達標。市場以此為基本假設，原預期今次派中期息每股約2.3元。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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