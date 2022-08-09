【贏在股息率】中移動為高息股中期息揭序幕 半年息料4.5厘贏盡中資股？

港股今早反覆偏軟，恒指早段最多跌近200點，再度失守二萬點關。惟中移動 （00941） 本周公布中期業績前，股價今早延續5連升，預期超高中期股息當前，北水為首資金偷步入市訊號漸趨明顯。

中移動周四公布截至今年6月底中期業績，為高息中資藍籌股派息期揭開序幕。中移動今年初回A上市前，承諾2021年起，3年內上調派息比率至70%，市場預期今年中期息按年大增逾4成。加上5G業務收成期營收及盈利同步趨升，盈利及派息隨時有驚喜，為為高息中資股中少數穩中有升之選。

中移動今早輕微低開後逐步回穩，早段暫高見51.45元，再升1%。圖表上看，有蓄勢突破過去1個月小型上升通道頂部，呈新升浪之勢。

筆者今日見報專欄<透視中港美>文章「業績前穩步上 中移動築升軌」中分析，高息中資股派中期息的不多，中移動相對3桶油股息率雖算不上最高，但卻是穩中有升的首選，預期業績前後升勢呈突破。

中移動A股今年1月初掛牌前，承諾2021年起3年內增派息比率至70%。去年先由2020年的55%調升至60%，市場普遍預期今年升至65%，明年派70%達標。以此為基本假設，市場平均預期今次派中期息每股約2.3元，按年大增約4成，半年已穩收4.5厘股息。

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