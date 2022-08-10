【軟銀巨虧的啟示】投資巨頭遭遇滑鐵盧 孫正義：我有點尷尬

軟銀破紀錄虧損多個媒體都已經有報道，我們簡單回顧一下，日本投資巨頭軟銀（SoftBank），在8月8日公佈截至六月底的季度業績，當季淨虧損3.16兆日圓，大約相當於234億美元，最主要就是旗下的願景基金（Vision Funds）投資受到全球科技股拋售潮的重創，令基金虧損額達到2.93萬億日圓。

但這篇文章並不是想講軟銀的虧損，而是想討論下從軟銀的虧損，和創辦人孫正義（Masayoshi Son）在業績發布會上的發言中，我們可以學到什麼？

筆者在軟銀集團的官網上，下載了業績會上孫正義用做介紹業績的PPT，打開PPT第一頁就是日本歷史英雄人物之一德川家康的插圖，孫正義用這張圖做開場白，大有揶揄自己的意味。

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這幅畫像是德川家康在三方原之戰大敗後，命令畫師狩野探幽依照自己的慘況所描繪，用來提醒自己日後行事務必謹慎之用，後人稱之為「顰像（皺著眉頭的畫像）」。孫正義在業績會上說，那張（德川家康）皺著眉頭的臉，「其實就在我臉上。」可見這次願景基金的巨虧，令這位曾經在投資界叱吒風雲的巨頭也感到局促，至於虧損原因，孫正義指一是科技股拋售潮，二則是日圓貶值導致的匯兌損失。

由業績表現可見，今次虧損是軟銀歷史以來最大的虧損。而去年年初，孫正義還沒有意識到危機的到來，據華爾街日報報道，當時初創公司的價值正在飆升，孫正義覺得基金投資不夠積極，要員工說服更多公司接受軟銀的投資。但現時科技股估值下跌，孫正義手上的投資亦大幅縮水。孫正義在業績會中提到，自己被成功沖昏頭腦。

「當有大收穫時，自己十分自豪，但回過頭看，則有點尷尬。（So when we record a big gain， I actually was very proud myself. And when I look back， I bit embarrassed and I learned the lesson.）」

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