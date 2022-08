【軟銀巨虧的啟示】投資巨頭遭遇滑鐵盧 孫正義：我有點尷尬

軟銀破紀錄虧損多個媒體都已經有報道,我們簡單回顧一下,日本投資巨頭軟銀(SoftBank),在8月8日公佈截至六月底的季度業績,當季淨虧損3.16兆日圓,大約相當於234億美元,最主要就是旗下的願景基金(Vision Funds)投資受到全球科技股拋售潮的重創,令基金虧損額達到2.93萬億日圓。

但這篇文章並不是想講軟銀的虧損,而是想討論下從軟銀的虧損,和創辦人孫正義(Masayoshi Son)在業績發布會上的發言中,我們可以學到什麼?

筆者在軟銀集團的官網上,下載了業績會上孫正義用做介紹業績的PPT,打開PPT第一頁就是日本歷史英雄人物之一德川家康的插圖,孫正義用這張圖做開場白,大有揶揄自己的意味。

這幅畫像是德川家康在三方原之戰大敗後,命令畫師狩野探幽依照自己的慘況所描繪,用來提醒自己日後行事務必謹慎之用,後人稱之為「顰像(皺著眉頭的畫像)」。孫正義在業績會上說,那張(德川家康)皺著眉頭的臉,「其實就在我臉上。」可見這次願景基金的巨虧,令這位曾經在投資界叱吒風雲的巨頭也感到局促,至於虧損原因,孫正義指一是科技股拋售潮,二則是日圓貶值導致的匯兌損失。

由業績表現可見,今次虧損是軟銀歷史以來最大的虧損。而去年年初,孫正義還沒有意識到危機的到來,據華爾街日報報道,當時初創公司的價值正在飆升,孫正義覺得基金投資不夠積極,要員工說服更多公司接受軟銀的投資。但現時科技股估值下跌,孫正義手上的投資亦大幅縮水。孫正義在業績會中提到,自己被成功沖昏頭腦。

「當有大收穫時,自己十分自豪,但回過頭看,則有點尷尬。(So when we record a big gain, I actually was very proud myself. And when I look back, I bit embarrassed and I learned the lesson.)」