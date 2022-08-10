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港樓市減辣 能做不能說？

財金專欄 2022/08/10

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港股市場昨因行政會議召集人葉劉淑儀一番言論，掀起了一場不大不小的波動。葉劉接受外媒訪問時稱，港府正考慮免除樓市內地買家雙重印花稅（DSD）的言論，一度刺激本地地產股早市尾段全綫急彈，拉動恒指由跌轉升逾

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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