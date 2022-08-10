港樓市減辣 能做不能說？ 財金專欄 2022/08/10 分享： 分享： 港股市場昨因行政會議召集人葉劉淑儀一番言論，掀起了一場不大不小的波動。葉劉接受外媒訪問時稱，港府正考慮免除樓市內地買家雙重印花稅（DSD）的言論，一度刺激本地地產股早市尾段全綫急彈，拉動恒指由跌轉升逾 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 業績前穩步上 中移動築升軌 2022/08/09 業績前穩步上 中移動築升軌 透視中港美 - 就業超強=加息無效 2022/08/08 就業超強=加息無效 透視中港美 - 騰訊績後回購 股價有望喘穩 2022/08/06 騰訊績後回購 股價有望喘穩 透視中港美 - 油組增產敷衍 中海油先穩守 2022/08/05 油組增產敷衍 中海油先穩守 透視中港美 - 拆港產獨角獸 超越阿里之謎 2022/08/04 拆港產獨角獸 超越阿里之謎 疫情 美國 港股 銀行 樓價 加息 防疫措施 新地 李家超 美聯物業