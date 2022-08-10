中期股息5厘 聯通嚴重偏低 財金專欄 2022/08/10 分享： 分享： 國企指數連日在6800點出現「陀螺」，投資者觀望情緒濃厚，但高息股依然受追捧。中國聯通（00762）中期息率逼近5厘息，全年息率見8厘並非不可能，再加上集團主席劉烈宏表示「公司」股價不可能長期被低估， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【195VS205】錢繼續走港股見195 A股回勇恒指望205（第四版） 2022/08/09 【195VS205】錢繼續走港股見195 A股回勇恒指望205（第四版） 中字股實力談 - 粵投8.5厘息 盈收穩增長 2022/08/09 粵投8.5厘息 盈收穩增長 中字股實力談 - 【每況愈下】ATM乏力 港股難守二萬（第四版） 2022/08/08 【每況愈下】ATM乏力 港股難守二萬（第四版） 中字股實力談 - 芯片需求大 華虹價偏低 2022/08/06 芯片需求大 華虹價偏低 中字股實力談 - 【油股高息】油價兩個月跌兩成 港股悶局三桶油弱（第四版） 2022/08/05 【油股高息】油價兩個月跌兩成 港股悶局三桶油弱（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市帳率 市盈率 中資電訊股 中國 經濟 香港 指數