中期股息5厘 聯通嚴重偏低

國企指數連日在6800點出現「陀螺」，投資者觀望情緒濃厚，但高息股依然受追捧。中國聯通（00762）中期息率逼近5厘息，全年息率見8厘並非不可能，再加上集團主席劉烈宏表示「公司」股價不可能長期被低估，

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