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瑞士百達：通脹削減法案 利好清潔能源

財金專欄 2022/08/10

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美國《通脹削減法案》有望成為「美國歷史上最重要的氣候行動立法」，普遍利好清潔能源行業。近日，美國參議員曼欽（Joe Manchin）和多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）達成一項預算和解法案，

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撰文 : 程馨誼 瑞士百達資產管理主題股票投資客戶投資組合經理

欄名 : 名家觀點

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