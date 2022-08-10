瑞士百達：通脹削減法案 利好清潔能源 財金專欄 2022/08/10 分享： 分享： 美國《通脹削減法案》有望成為「美國歷史上最重要的氣候行動立法」，普遍利好清潔能源行業。近日，美國參議員曼欽（Joe Manchin）和多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）達成一項預算和解法案， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 程馨誼 瑞士百達資產管理主題股票投資客戶投資組合經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：中國7月經濟數據前瞻 2022/08/09 中金：中國7月經濟數據前瞻 瑞士百達：新興市場增長股吸引 2022/08/05 瑞士百達：新興市場增長股吸引 專訪 - 法巴譚慧敏：港股防守為主 2022/08/04 法巴譚慧敏：港股防守為主 Jennison：增長股已跌到吸引水平 2022/08/03 Jennison：增長股已跌到吸引水平 光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化 2022/08/02 光銀林樵基：7月PMI疲弱 製造業惡化 經濟 美元 通脹 股票 拜登 可持續發展 天然氣 太陽能 風能 ESG