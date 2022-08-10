中資電訊股料添增長力

港股昨日跌42點，收報20003點。大市成交金額為821億元，高於周一（8日）的749億元。不過，盤中出現過一則消息刺激，就是行政會議召集人葉劉淑儀接受《彭博》採訪時表示，香港應考慮對內地人買樓免徵雙

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