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中資電訊股料添增長力

財金專欄 2022/08/10

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港股昨日跌42點，收報20003點。大市成交金額為821億元，高於周一（8日）的749億元。不過，盤中出現過一則消息刺激，就是行政會議召集人葉劉淑儀接受《彭博》採訪時表示，香港應考慮對內地人買樓免徵雙

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撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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