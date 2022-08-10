中資電訊股料添增長力 財金專欄 2022/08/10 分享： 分享： 港股昨日跌42點，收報20003點。大市成交金額為821億元，高於周一（8日）的749億元。不過，盤中出現過一則消息刺激，就是行政會議召集人葉劉淑儀接受《彭博》採訪時表示，香港應考慮對內地人買樓免徵雙 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 內外因素困擾港股 2022/08/09 內外因素困擾港股 交易講場 - 巴郡投資蝕逾4100億 續積極買貨 2022/08/08 巴郡投資蝕逾4100億 續積極買貨 交易講場 - 金管局逢周三接大錢 加P毋須等9月？ 2022/08/06 金管局逢周三接大錢 加P毋須等9月？ 交易講場 - 新經濟股領彈 2022/08/05 新經濟股領彈 交易講場 - 港股陰霾未除 續陷偏弱悶局 2022/08/04 港股陰霾未除 續陷偏弱悶局 中國 香港 港股 成交 指數 買入 碧桂園服務（06098） 長實集團（01113） 中資電訊股 中國聯通（00762）