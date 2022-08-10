「財金87號文」 金融界過緊日子 財金專欄 2022/08/10 分享： 分享： 由美國眾議院議長佩洛西訪台而起的變局，蓋過了很多值得留意的財金動向，其中一個是內地金融圈回頭熱議的「財金87號文」，再聯想起最近中金新婦炫富事件，對金融領域是否會出現限薪潮尚在討論，但金融界要過緊日子 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 全球經濟變局 中國經濟界緊盯 2022/08/09 全球經濟變局 中國經濟界緊盯 國情知聞 - 3大考驗新變 預期轉趨審慎 2022/08/08 3大考驗新變 預期轉趨審慎 國情知聞 - 穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小 2022/08/06 穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小 國情知聞 - 人口拐點變量 增穩預期挑戰 2022/08/05 人口拐點變量 增穩預期挑戰 國情知聞 - 破局「保交樓」 「統貸統還」重現 2022/08/04 破局「保交樓」 「統貸統還」重現 中國 金融 風險管理 中國財政部 人民幣 銀行