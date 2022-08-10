「財金87號文」 金融界過緊日子

由美國眾議院議長佩洛西訪台而起的變局，蓋過了很多值得留意的財金動向，其中一個是內地金融圈回頭熱議的「財金87號文」，再聯想起最近中金新婦炫富事件，對金融領域是否會出現限薪潮尚在討論，但金融界要過緊日子

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