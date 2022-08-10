  • 27°C
香港時間 : 2022810日 (週三) 03:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「財金87號文」 金融界過緊日子

財金專欄 2022/08/10

分享：

分享：

由美國眾議院議長佩洛西訪台而起的變局，蓋過了很多值得留意的財金動向，其中一個是內地金融圈回頭熱議的「財金87號文」，再聯想起最近中金新婦炫富事件，對金融領域是否會出現限薪潮尚在討論，但金融界要過緊日子

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

最新專欄文章

國情知聞 - 全球經濟變局 中國經濟界緊盯
2022/08/09
全球經濟變局 中國經濟界緊盯
國情知聞 - 3大考驗新變 預期轉趨審慎
2022/08/08
3大考驗新變 預期轉趨審慎
國情知聞 - 穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小
2022/08/06
穩經濟靠消費 消費抓大亦抓小
國情知聞 - 人口拐點變量 增穩預期挑戰
2022/08/05
人口拐點變量 增穩預期挑戰
國情知聞 - 破局「保交樓」 「統貸統還」重現
2022/08/04
破局「保交樓」 「統貸統還」重現
中國 金融 風險管理 中國財政部 人民幣 銀行

上一篇文章

卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念

下一篇文章

中資電訊股料添增長力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 美棄用石油大計 抗通脹僅包裝
美棄用石油大計 抗通脹僅包裝
選股情報 - 摩登通脹
摩登通脹
透視中港美 - 業績前穩步上 中移動築升軌
業績前穩步上 中移動築升軌
有政戲 - 李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？
李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？
投資坐標 - 炒股看波幅 投資要高息!
炒股看波幅 投資要高息!
專家樓論 - 內地生搶租潮 原來背後有段故
內地生搶租潮 原來背後有段故