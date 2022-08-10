新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能 財金專欄 2022/08/10 分享： 分享： 葉劉淑儀作為行政會議召集人，突然提出可考慮豁免內地買家印花稅辣招，自然引發無限猜想，刺激地產股一度急升；但港府消息坦言，香港樓價現時仍高企，港府新班子還在全力度蹺增加住屋供應，無可能撤辣。 樓市近期出現 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 港府澄清 無計劃豁免內地客印花稅 今日 港府澄清 無計劃豁免內地客印花稅 何時「減辣」 還看樓價房屋供應 今日 何時「減辣」 還看樓價房屋供應 你可能感興趣 港府澄清 無計劃豁免內地客印花稅 今日 01:00 港府澄清 無計劃豁免內地客印花稅 何時「減辣」 還看樓價房屋供應 今日 01:00 何時「減辣」 還看樓價房屋供應 最新專欄文章 有政戲 - 李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？ 2022/08/09 李家超果斷鬆綁 11月前有望「0+7」？ 有政戲 - 紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水 2022/08/08 紅黃碼料本周公布 譚志源港機場檢疫吐苦水 有政戲 - 「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境 2022/08/05 「紅黃碼」快拍板 料下周寬海外入境 有政戲 - 台海激起巨浪 對港影響有多深？ 2022/08/04 台海激起巨浪 對港影響有多深？ 有政戲 - 全城清潔 為政府百日大計打頭陣 2022/08/03 全城清潔 為政府百日大計打頭陣 傅流螢 土地供應 陳茂波 李家超 印花稅 葉劉淑儀 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 豪宅