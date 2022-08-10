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新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能

財金專欄 2022/08/10

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葉劉淑儀作為行政會議召集人，突然提出可考慮豁免內地買家印花稅辣招，自然引發無限猜想，刺激地產股一度急升；但港府消息坦言，香港樓價現時仍高企，港府新班子還在全力度蹺增加住屋供應，無可能撤辣。

樓市近期出現

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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