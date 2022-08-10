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高息成長股「捨我其誰」?

財金專欄 02:30 2022/08/10

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環球股市周二繼續等運到，變化不大，亞太區股市榮辱互見，內地股市溫和上升，上證指數續升十點，恒指則反覆向下，收市跌四十二點，險守二萬點關口。黃昏後，歐股有回吐壓力，泛歐指數收市跌0.6%。美股開市後，三

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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