高息成長股「捨我其誰」? 財金專欄 02:30 2022/08/10 分享： 分享： 環球股市周二繼續等運到，變化不大，亞太區股市榮辱互見，內地股市溫和上升，上證指數續升十點，恒指則反覆向下，收市跌四十二點，險守二萬點關口。黃昏後，歐股有回吐壓力，泛歐指數收市跌0.6%。美股開市後，三 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 炒股看波幅 投資要高息! 2022/08/09 炒股看波幅 投資要高息! 投資坐標 - 宅生活令銷售及盈利大增! 2022/08/05 宅生活令銷售及盈利大增! 投資坐標 - 現金流勁保證派高息! 2022/08/03 現金流勁保證派高息! 投資坐標 - 珠船貨運復甦仍待通關! 2022/08/02 珠船貨運復甦仍待通關! 投資坐標 - 全方位創新有成 估值偏低！ 2022/07/29 全方位創新有成 估值偏低！ 東岳集團（00189） 利基控股（00240） 惠記集團（00610） 港股 美股 銀色債券 理文化工（00746） 路勁（01098） 盈警 收集