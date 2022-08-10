【港交所股價】今年新股集資王料周五IPO 港交所為何跌不停?（第二版）

市值近4,000億元（人民幣，下同）的重磅A股免稅店中國中免（滬：601888），昨晚在港交所 （00388） 網站披露已通過上市聆訊，市料將於本周五公開招股，集資約27.4億美元，成為今年IPO集資王。新股巨無霸蓄勢待發，惟港交所股價未見興奮，股價最多大跌逾3%跑輸大市。

中國中免若按市場消息日內進行IPO，勢將成為今年IPO集資王無誤。但最新傳出集資額27.4億美元，較去年底押後上市前市傳集資額50億美元，以及去年初遞交上市申請時市傳最多100億元集資額，減半再減半，再度引證港股市況長期低迷，IPO集資功能已大不如前。港股7月日均成交減至逾2年新低，8月交投進一步萎減，短期股價恐進一步尋底。

港交所今早輕微高開後急回落，午後隨大市急回落，暫低見341.4元，跌3%；收報344.2元，仍跌2.3%。港交所今午低位，距6月中低位334.2元僅約2%，一旦失守此關再向下尋底，或要破至約320元區域才有較明顯支持。

消息面方面，中國中免通過上市聆訊的初步上市文件已於昨日上載港交所網站，外電報導指將於周五公開招股，發行H股集資約27.4億美元，折合約215億港元。以此集資額計，將超越7月中掛牌的天齊鋰業 （09696） 集資約135億港元，成今年新股集資王。

就在中國中免通過上市聆訊前，本身於A股上市的天齊鋰業於本周一獲深交所獲入港股通名單，過去兩日各有逾2億元北水淨吸納。天齊股價今早再漲最多逾3%，6個交易日累升最多近14%，收市微升0.9%；另一上市後股價低沉的半新股快狗打車 （02246） ，今早更曾急漲約16%，兩個交易日最多累升逾6成。市場各界似乎都在戳力為中國中免的大型IPO，營造理想氣氛。

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