【港股趨向】3個不似預期拖垮恒指

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【通脹之後】剖析全球通脹原因 分析未來走勢
2022年第3季，港股再度試底，3個不似預期，不僅令恒指反彈乏力，更甚者2萬點失守後，大市仍在試底，港股後向，先從3個不似預期說起。
第一個不似預期：美國通脹，以及美國加息拐點。
第二個不似預期：環球經濟形勢，滯漲與衰退的時點及過程。
第三個不似預期：中國利好政策。
在3個不似預期當中，前兩者是大圍環境，第3個從港股的結構以至恒指關連度，卻是重中之中的影響因素。
中國的利好政策當中，市場更多把焦點放在房地產行業的政策上，因為，從經濟層面看，現階段房地產仍是高權重行業，在經濟增長承壓的當下，行業的重要性仍然不可替代。（持續更新）
富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊【下一頁】
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撰文 : 鍾采餘 投資理財周刊
欄名 : 券商有路捉