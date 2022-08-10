【通脹之後】剖析全球通脹原因 分析未來走勢

信達證券發表研究報告指出，全球通脹普漲趨勢背後存在四大推力，並指出全球緊縮周期已陸續開啟，加息帶來的外溢風險也將顯現，主要體現在新興經濟體資本流動、新興經濟體債務風險、國際貿易往來和大宗商品價格這四個方面。

富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊【下一頁】

全球通脹，背後四大推力分別為：

1.發達經濟體「貨幣、財政」雙刺激下需求高漲，對各國造成輸入性通脹。

2.全球供應鏈壓力的制約。

3.是俄烏衝突導致高企的全球通脹難以消退。

4.是新一輪糧食危機推升全球通脹中樞。

在需求拱火和供給壓制的雙重因素疊加下，此輪通脹一直高燒不退。但在供給端和需求端中，供給端因素更加凸顯、更為關鍵，因而不可低估供給衝擊對通脹的影響力。

預計供給衝擊的持續強化會支撐通脹變化走勢，主要在三個方面：

1.勞動力供給短缺制約了生產，未來勞動力短缺將繼續支持通脹中樞抬升。

2.供應鏈壓力居高不下，放大了供需矛盾。

3.大宗商品價格上行壓力繼續向通脹終端傳導。

美歐等發達經濟體央行相繼進入緊縮周期。在全球通脹水平愈演愈烈之時，各個發達經濟體必須要采取更多行動以緩解高通脹風險。今年以來，以美歐為代表的發達經濟體正面臨多年未有的高通脹。在全球通脹肆虐中，多個經濟體不得不開始收緊其貨幣政策，以美聯儲為代表的發達經濟體央行紛紛開始掀起了「加息潮」，加快擰緊貨幣政策的閥門。

1.就美聯儲而言，為遏制通脹，美聯儲繼續走在史詩級加息的路上。當前美國還面臨供應鏈瓶頸、勞動力短缺引起成本上漲等衝擊，這些供給側問題短期內難以解決，預計美聯儲為了給居高不下的通脹降溫，將會繼續走在史詩級加息的路上。

2.就歐洲央行而言，歐洲央行在退出寬松貨幣的進程中與美聯儲的表現略有不同。歐洲央行加息未在上半年開啟的原因在於兩個：一是俄烏衝突導致歐洲經濟比較困難，還需要貨幣政策的支持；二是歐洲央行過快加息可能會對包括希臘、愛爾蘭與葡萄牙等歐元區外圍國家帶來嚴重衝擊，愛爾蘭、葡萄牙等國家的債務問題可能會阻止歐洲央行連續加息。

（不斷更新）

報告來源：信達證券

編輯：陳文政

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...