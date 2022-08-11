  • 28°C
香港時間 : 2022811日 (週四) 07:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊復甦】神準策略師：本地股仍欠一個催化劑

財金猛人追蹤 07:16 2022/08/11

分享：

分享：

政府早前宣布自8月12日起放寬香港入境檢疫規定，由原先的7日酒店檢疫放寬至「3+4」，3日酒店隔離，4日在家檢疫，期間可以外出，但不能進入疫苗通行證審核場所，如餐廳、酒吧、健身房等。

對此，有「神準策略師」之稱的瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》專訪時表示，入境檢疫規定放寬至「3+4」，對刺激旅客來港實際作用不大，相信初期主要是海外港人回港，或是刺激港人外遊意欲居多。

    點擊圖片放大

邵志銘指，「11月會有2項大型盛事，分別是國際金融投資峰會，及香港國際七人欖球賽，相信除非屆時政府宣布進一步放寬防疫限制，否則相信吸引國際商務客及遊客來港的機會較細。」

而家政府做咗第一步，但對一些依靠遊客生意的收租股、零售股來講，仍然不足，要等到好消息落實，先會大升。經過過去兩年炒通關，都炒唔起，就知道炒消息無用，要真係等催化劑出現，收租零售股先會有起色。

此外，邵志銘認為，本地收租股估值低，具防守性，現在只欠催化劑出現，一旦進一步放寬檢疫要求，將對板塊有利。

記者：陳紫瑩

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【一文盡覽】黃國英專訪系列（附英SIR板塊點評）
2022/08/06
【一文盡覽】黃國英專訪系列（附英SIR板塊點評）
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
2022/08/10
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
【星級名家】曾淵滄：本地地產股 業績令人滿意（一文盡覽不斷更新）
2022/08/10
【星級名家】曾淵滄：本地地產股 業績令人滿意（一文盡覽不斷更新）

你可能感興趣

【一文盡覽】黃國英專訪系列（附英SIR板塊點評）
13:56 2022/08/06
【一文盡覽】黃國英專訪系列（附英SIR板塊點評）
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
20:09 2022/08/10
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
【星級名家】曾淵滄：本地地產股 業績令人滿意（一文盡覽不斷更新）
16:12 2022/08/10
【星級名家】曾淵滄：本地地產股 業績令人滿意（一文盡覽不斷更新）

最新專欄文章

【防守陣勢】富達繆子美 評防守股票之選
2022/08/10
【防守陣勢】富達繆子美 評防守股票之選
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
2022/08/10
【通脹趨勢】基金經理：通脹環境下高息防守策略
【高息陣勢】富達繆子美薦高息板塊 長短期之選
2022/08/09
【高息陣勢】富達繆子美薦高息板塊 長短期之選
【新能源趨勢】富達繆子美 評電動車產業鏈上中下游入市時機
2022/08/09
【新能源趨勢】富達繆子美 評電動車產業鏈上中下游入市時機
【名家評市】法巴策略師譚慧敏 授科技股買賣策略
2022/08/09
【名家評市】法巴策略師譚慧敏 授科技股買賣策略
收租 邵志銘 疫苗 出入境管制 零售 收租股 酒店 通脹

下一篇文章

【防守陣勢】富達繆子美 評防守股票之選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版