【旅遊復甦】神準策略師：本地股仍欠一個催化劑

政府早前宣布自8月12日起放寬香港入境檢疫規定，由原先的7日酒店檢疫放寬至「3+4」，3日酒店隔離，4日在家檢疫，期間可以外出，但不能進入疫苗通行證審核場所，如餐廳、酒吧、健身房等。

對此，有「神準策略師」之稱的瑞信大中華區首席投資總監邵志銘在接受《投資理財周刊》專訪時表示，入境檢疫規定放寬至「3+4」，對刺激旅客來港實際作用不大，相信初期主要是海外港人回港，或是刺激港人外遊意欲居多。

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邵志銘指，「11月會有2項大型盛事，分別是國際金融投資峰會，及香港國際七人欖球賽，相信除非屆時政府宣布進一步放寬防疫限制，否則相信吸引國際商務客及遊客來港的機會較細。」

而家政府做咗第一步，但對一些依靠遊客生意的收租股、零售股來講，仍然不足，要等到好消息落實，先會大升。經過過去兩年炒通關，都炒唔起，就知道炒消息無用，要真係等催化劑出現，收租零售股先會有起色。

此外，邵志銘認為，本地收租股估值低，具防守性，現在只欠催化劑出現，一旦進一步放寬檢疫要求，將對板塊有利。

記者：陳紫瑩

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