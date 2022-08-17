【一文看清】星級分析師任澤平系列（新增：「空中加油」防二次探底）

踏入2022年下半年，全球通脹加劇，美國加息、縮表影響全球，另一邊廂，中國內房危機一觸即發，星級分析師任澤平以獨到眼光分析時局，助投資者尋找危機中的機遇。

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任澤平文章回顧：

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8月17日：

降息來臨，中央為了防止經濟二次探底，將採取一系列措施，恢復企業和居民信心，實現從寬貨幣到寬信用。任澤平由經濟基本面、金融市場形勢、通脹形勢等多個角度進行分析，詳見：任澤平分析降息來臨 中央如何以「空中加油」防止經濟二次探底【下一頁】

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8月4日：

台海局勢一度升温，任澤平就大國角力分享個人看法。指出「每臨大事有靜氣，從長遠看，發展是硬道理，當前我們最需要的一心一意謀發展。」又指中國當前首要任務是從經濟大國向科技、金融、軍事等綜合實力大國邁進，在經濟規模不斷壯大的同時提高人均水平。

他直言中美問題解決的唯一辦法，就是有一天中國經濟總量是美國的三倍，引領全球經濟增長、貿易、科技創新乃至改革開放，樹立人類文明前進的新燈塔，於是今天看到的這些紛爭自然就會消失，詳見：任澤平論大國角力 中國下半年怎麼看怎麼幹【下一頁】

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8月3日：

城市發展潛力以人才為本，受出生率、各地城市「搶人」政策、青年人換房率等因素影響，不同城市的發展潛力皆有所不同。高發展潛力的城市，房地產的前景會更為樂觀。現時城市排行仍以北上深廣居榜首，中南方城市力壓北方，東北地區僅3城，但隨著工業受成本因素影響而遷移，情兄或者有變。詳見：任澤平：中國城市發展潛力排名【下一頁】

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7月28日：

「預售房」並非中國獨有，任澤平吸取美國、英國、德國、日本等地在「預售房」方面的經驗教訓，結合中國實踐的歷史貢獻和現實缺陷，提出化解當前房地產市場風險的長短結合綜合措施。冀政府能夠出手「保交樓、保復工、保民生」，並對還在正常運轉的房企包括民營企業，加大支持力度，由優質房企牽頭並購重組整個行業。：任澤平：預售房屋的中國現狀、國際經驗與啟示【下一頁】

（不斷更新）

報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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