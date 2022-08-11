【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第三版）

下一篇文章
【台海危機】中國對美祭出八項制裁 貿易戰戰火續燃？（更新美國芯片法案分析）
（第二版新增瑞信報告）
（第一版有中金、富瑞、滙豐、美銀報告）
騰訊控股 （00700） 將於8月17日（星期三）收市後公布第二季業績，但未揭盅前股價已走弱。自上月公司踏入靜默期，失去回購作為支持股價的手段，騰訊表現就受到疲弱大市及大股東減持，兩大不利因素左右，8月10日收報295.6元，接近全年最低位。下周重點關注公司業績能否優於市場預期，扭轉目前極悲觀的市場預期。
以下為彭博對騰訊第二季業績預測，可見已充分預期公司第二季受到的疫情衝擊，有趣的是大行目標價仍然較現價高出不少。雖然低預期下優於市場預期的機會也加大，不過參考同樣業績同樣勝預期的阿里巴巴 （09988） ，績後仍乏力，反映大股東軟銀減持及大市因素更能影響股價，近況相近的騰訊或會重蹈覆轍，令博績後反彈的投資者多了一重考量。
專訪：富達繆子美 港股無懼三大逆風【下一頁】
以下為各券商的個別預測：
中金
富瑞
滙豐
欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！
...
錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機
計劃詳情
撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊
欄名 : 券商有路捉