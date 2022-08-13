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【騰訊盈利趨勢】券商看法齊保守 騰訊能否靠業績翻身（附季績預測數據）（第四版）

研究報告 13:32 2022/08/13

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（第四版新增大和報告）（第三版新增麥格理報告）（第二版新增瑞信報告）

（第一版有中金、富瑞、滙豐、美銀報告）

騰訊控股 （00700） 將於8月17日（星期三）收市後公布第二季業績，但未揭盅前股價已走弱。自上月公司踏入靜默期，失去回購作為支持股價的手段，騰訊表現就受到疲弱大市及大股東減持，兩大不利因素左右，8月10日收報295.6元，接近全年最低位。下周重點關注公司業績能否優於市場預期，扭轉目前極悲觀的市場預期。

以下為彭博對騰訊第二季業績預測，可見已充分預期公司第二季受到的疫情衝擊，有趣的是大行目標價仍然較現價高出不少。雖然低預期下優於市場預期的機會也加大，不過參考同樣業績同樣勝預期的阿里巴巴 （09988） ，績後仍乏力，反映大股東軟銀減持及大市因素更能影響股價，近況相近的騰訊或會重蹈覆轍，令博績後反彈的投資者多了一重考量。

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專訪：富達繆子美 港股無懼三大逆風【下一頁

以下為各券商的個別預測：

瑞信

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中金

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富瑞

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滙豐

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美銀

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撰文 : 陳煒傑 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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