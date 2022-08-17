【騰訊盈利趨勢】放榜前夕淡靜 關注盈利見訊號及賣美團傳聞（附季績預測數據）（第四版）

（第四版新增大和報告）（第三版新增麥格理報告）（第二版新增瑞信報告）

（第一版有中金、富瑞、滙豐、美銀報告）

騰訊控股 （00700） 將於8月17日（星期三）收市後公布第二季業績，但未揭盅前股價已走弱。自上月公司踏入靜默期，失去回購作為支持股價的手段，騰訊表現就受到疲弱大市及大股東減持，兩大不利因素左右，股價表現低沉。現時騰訊報303元，無升跌。

今次業績重點關注點有二，公司業績能否優於市場預期，扭轉目前極悲觀的市場預期。另外，昨日外電路透引述4名消息人士指，騰訊正考慮今年內啟動出售全部或絕大部分美團（03690） 持股，但內媒36氪又引述消息指事件不實。今晚業績電話會議勢必有人追問，關注公司回應。

以下為彭博對騰訊第二季業績預測，可見已充分預期公司第二季受到的疫情衝擊，有趣的是大行目標價仍然較現價高出不少。雖然低預期下優於市場預期的機會也加大，不過參考同樣業績同樣勝預期的阿里巴巴 （09988） ，績後仍乏力，反映大股東軟銀減持及大市因素更能影響股價，近況相近的騰訊或會重蹈覆轍，令博績後反彈的投資者多了一重考量。

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專訪：神準策略師邵志銘 港股年底目標僅20200點【下一頁】

以下為各券商的個別預測：

大和

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麥格理

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瑞信

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中金

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富瑞

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滙豐

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美銀

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