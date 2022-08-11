  • 27°C
香港時間 : 2022811日 (週四) 01:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大

財金專欄 2022/08/11

分享：

分享：

港股IPO市場沉寂多時，終有望再迎巨無霸新股。市值近4,000億元（人民幣‧下同）的重磅A股中國中免（滬：601888），周二晚在港交所（00388）網站上載初步上市文件，顯示已通過上市聆訊。市傳最快

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 港樓市減辣 能做不能說？
2022/08/10
港樓市減辣 能做不能說？
透視中港美 - 業績前穩步上 中移動築升軌
2022/08/09
業績前穩步上 中移動築升軌
透視中港美 - 就業超強=加息無效
2022/08/08
就業超強=加息無效
透視中港美 - 騰訊績後回購 股價有望喘穩
2022/08/06
騰訊績後回購 股價有望喘穩
透視中港美 - 油組增產敷衍 中海油先穩守
2022/08/05
油組增產敷衍 中海油先穩守
港股 美元 人民幣 A股 IPO 港股通 集資 天齊鋰業（09696） 疫情 中國

上一篇文章

聯通向上突破 挑戰4元阻力

下一篇文章

高息成長股「捨我其誰」?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 高息成長股「捨我其誰」?
高息成長股「捨我其誰」?
有政戲 - 新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能
新班子度蹺增供應 消息：撤辣無可能
國情知聞 - 「財金87號文」 金融界過緊日子
「財金87號文」 金融界過緊日子
國金札記 - 卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念
卓慧思遙遙領先 拜相已無懸念
選股情報 - 鬼佬陳勝吳廣
鬼佬陳勝吳廣
台海軍事緊張趨緩 中美政治對抗升溫
台海軍事緊張趨緩 中美政治對抗升溫