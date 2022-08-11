港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大

港股IPO市場沉寂多時，終有望再迎巨無霸新股。市值近4,000億元（人民幣‧下同）的重磅A股中國中免（滬：601888），周二晚在港交所（00388）網站上載初步上市文件，顯示已通過上市聆訊。市傳最快

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