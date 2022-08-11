港股成交陰乾 巨企IPO挑戰大 財金專欄 2022/08/11 分享： 分享： 港股IPO市場沉寂多時，終有望再迎巨無霸新股。市值近4,000億元（人民幣‧下同）的重磅A股中國中免（滬：601888），周二晚在港交所（00388）網站上載初步上市文件，顯示已通過上市聆訊。市傳最快 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港樓市減辣 能做不能說？ 2022/08/10 港樓市減辣 能做不能說？ 透視中港美 - 業績前穩步上 中移動築升軌 2022/08/09 業績前穩步上 中移動築升軌 透視中港美 - 就業超強=加息無效 2022/08/08 就業超強=加息無效 透視中港美 - 騰訊績後回購 股價有望喘穩 2022/08/06 騰訊績後回購 股價有望喘穩 透視中港美 - 油組增產敷衍 中海油先穩守 2022/08/05 油組增產敷衍 中海油先穩守 港股 美元 人民幣 A股 IPO 港股通 集資 天齊鋰業（09696） 疫情 中國